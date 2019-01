Foto: Rusi praznik svetih treh kraljev praznovali s skokom v ledeno vodo RTV Slovenija Pravoslavni verniki praznujejo praznik svetih treh kraljev, ki so ga Rusi kljub nizkim temperaturam - ponekod so se spustile tudi do 40 stopinj pod ledišče - praznovali s kopanjem v ledenih rekah in jezerih, praznovanju pa se je pridružil tudi Putin.

Sorodno Oglasi Omenjeni Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Rok Marguč

Luka Dončić

Žan Košir

Tina Maze