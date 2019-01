Zmaga Nemcem, Poljakom rekord, Slovenci četrti Sportal Smučarski skakalci so se v Zakopanah na Poljskem pomerili na druga ekipni tekmi v tej sezoni svetovnega pokala, zmagali pa so Nemci. Slovenske barve so zastopali Anže Semenič, Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, tekmo so končali na četrtem mestu.

Sorodno















Oglasi