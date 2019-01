Casemiro in Modrić odločila derbi in Real popeljala na tretje mesto RTV Slovenija V derbiju 20. kroga španskega prvenstva je Real Madrid premagal Sevillo (2:0) in jo prehitel na lestvici. Trenutno kraljevi klub zaseda tretje mesto, za prvouvrščeno Barcelono zaostaja 7 točk.

