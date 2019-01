Štafeta v Ruhpoldingu Francozinjam, Slovenke 20. RTV Slovenija Štafetno preizkušnjo v Ruhpoldingu so dobile Francozinje. Slovenke Urška Poje, Polona Klemenčič, Nina Zadravec in Lea Einfalt so bile 20. , potem ko so jih tekmice na progi ujele za krog.

