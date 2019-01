V živo: Vietnamci prvi četrtfinalisti, na delu tudi Tajska in Kitajska, Katančev Irak na delu zadnji SiOL.net V boju za naslov azijskega nogometnega prvaka je ostalo še 15 ekip. Na prvenstvu, ki poteka v ZAE in se bo končalo 1. februarja, je znan prvi četrtfinalist. To je Vietnam, ki je v osmini finala izločil Jordanijo. V osmino finala se je uvrstil tudi Irak. Varovanci Srečka Katanca se bodo v torek pomerili s Katarjem. To bo zadnja tekma osmine finala. Danes bosta znana še dva četrtfinalista.

