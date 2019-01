Nekdanjo svetovno prvakinjo ljubezen odpeljala 750 kilometrov od doma Sportal Martina Čufar, poročena Potard, je slovenskemu športnemu plezanju utirala pot na svetovni športni zemljevid. Svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju iz leta 2001, prejemnica prestižne Bloudkove nagrade in odličnjakinja še vedno pleza, a to ni več njena prioriteta. Ljubezen jo je pred desetimi leti odpeljala v 750 kilometrov oddaljen Chamonix, plezalno središče v Franciji, kjer si je ustvarila družino in našla nov poklic.

