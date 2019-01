(FOTO) To je 26-letni slovenski državljan, ki je v Slovenijo tihotapil Kosovarje in želel povoziti p Demokracija Moškega, 26-letnega državljana Slovenije, je danes v Pazinu zaslišala namestnica državnega generalnega tožilstva. Sumijo ga tihotapljenja ljudi in poskusa napada na policista. Poročali smo (TUKAJ), da je hrvaška policija v petek popoldne na cesti Čavle-Orehovica-Rijeka zasledovala črn audi, ki se na njihov znak ni ustavil. V avtu bosansko-hercegovskih registracij je skupaj z voznikom bežalo pet il ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Audi

Hrvaška

Kosovo Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Domen Prevc

Anže Lanišek

Goran Dragić