Koštomaj: Tudi Ilka je samo človek in napaka se zgodi Primorske novice Ilka Štuhec je po štirih uvrstitvah na stopničke v tej zimi na tretji tekmi v Cortini d'Ampezzo ostala brez uvrstitve. Odlično je začela vožnjo v superveleslalomu in bila zelo hitro na progi. Na žalost se ji je nato pripetila napaka in sledil je odstop. Trener najboljše slovenske alpske smučarke Grega Koštomaj pravi, da je tudi Ilka samo človek.

