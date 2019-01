Po podatkih Urada za seizmologijo, Agencija RS za okolje, so danes ob 3.06 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,9 v bližini Črnomlja, 74 km jugovzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Temu potresu so sledili še trije potresni sunki, ki so jih čutili prebivalci. Po pr ...