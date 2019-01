Še sreča, da je zagorelo Primorske novice V soboto zvečer so zagorele saje v dimniku hiše na Tatrah v Brkinih. Gasilci so plamene hitro pogasili, vendar so ob tem ugotovili, da je predvsem nadstropje hiše polno nevarnega ogljikovega monoksida. Zato so pogasili ogenj v kaminu in stanovalcu prepovedali vnovično kurjenje pred prihodom dimnikarjev.

