Učenci četrtih in petih razredov bodo na Pohorju smučali brezplačno Lokalec.si Smučarska zveza Slovenije že peto leto zapored organizira akcijo Šolar na smuči, ki bo med 20. in 25. januarjem učencem četrtih in petih razredov osnovnih šol omogočila brezplačno, zabavno in predvsem poučno smučarsko izkušnjo. Smučanje je pregovorno slovenski šport in zanimanje zanj se v zadnjih letih ponovno povečuje. Če je bilo smučanje še dve desetletji […]

