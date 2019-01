V Mariboru z unikatnimi klopmi do povezovanja ljudi Lokalec.si Društvo Zgodba o klopeh in ljudeh v Mariboru od leta 2015 postavlja unikatne klopi, ki so popestrile že marsikateri, doslej morda skriti kotiček mesta. Tako želijo ponovno oživeti javni prostor in spodbuditi povezovanje ljudi. Doslej so postavili 13 klopi, letos načrtujejo še štiri. “Prvo misel, še pred rojstvom ideje o postavljanju unikatnih klopi, je v […]

