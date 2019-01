Kako huda je poškodba v zadnjem času vročega Dembeleja? To so pokazali podrobnejši pregledi ... Ekipa Navijači nogometašev Barcelone so se med prvenstveno tekmo proti Leganesu (3:1) ustrašili, da bo španski prvak za nekaj časa ostal brez v zadnjem času "vročega" Ousmana Dembeleja. Francoz je moral zaradi poškodbe gležnja zapustiti igrišče, a kot danes pišejo španski mediji, so podrobnejši pregledi pokazali, da poškodba vendarle ni hujše narave.



