Tretja razvojna os: Dela na območju Velenja in Slovenj Gradca še letos Dnevnik Dokončni odgovor na vprašanje, ali bo obljube mogoče uresničiti in prva dela na trasi tretje razvojne osi začeti decembra letos, bodo dali projektanti – kar 300 jih sodeluje pri projektu –, ki so se danes že sestali na Koroškem.

Oglasi