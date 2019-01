Predsedniku Pahorju je nekdo poslal pošiljko z belim prahom Reporter Snov iz pisemske pošiljke, ki so jo zjutraj odprli v vložišču državnega organa v Erjavčevi ulici v Ljubljani, ni bila nevarna za življenje in zdravje ljudi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Aktivnosti policistov na kraju so tako zaključene. O p

Sorodno











Oglasi Omenjeni Borut Pahor

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Ilka Štuhec