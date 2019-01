Reggae festival Seasplash julija v Šibeniku namesto v Pulju Primorske novice Festival reggae in drum and bass glasbe Seasplash bodo letos po 16 letih iz Pulja prestavili v Šibenik, so sporočili organizatorji iz združenja Seasplash. Na letošnjem festivalu bodo med drugimi nastopili Lee “Scratch” Perry, Mad Professor in Scientist.

Sorodno

Oglasi