Slovenska vojska ponuja 230 štipendij za dijake in študente Primorske novice Ministrstvo za obrambo je za prihodnje študijsko leto objavilo natečaj za 200 štipendij kandidatom za vojake srednješolskih in poklicnih izobraževalnih programov za poklicno delo v Slovenski vojski za študijsko leto 2019/2020. Prav tako je na voljo 30 štipendij kandidatom za častnike in višje vojaške uslužbence različnih izobraževalnih programov.

