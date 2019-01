Dr. Milan Zver: Ovirali so me na vsakem koraku, najprej zato, ker sem delal za Jožeta Pučnika, nato Nova24TV Z evropskim poslancem, vodjo slovenske delegacije v Evropskem parlamentu in podpredsednikom Slovenske demokratske stranke dr. Milanom Zverom smo se pogovarjali o nedavnem terorističnem napadu v Strasbourgu, boju proti terorizmu, migracijah, Evropski uniji, Sloveniji in poskusih, da bi ga pred naslednjimi evropskimi volitvami politično diskreditirali. Milan Zver je doktor političnih znanosti, univerzitetni profesor, poslanec v Evropskem […]

