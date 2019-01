R Mercuri izolski občini očita vztrajanje v protipravnem ravnanju Primorske novice V zvezi z odškodninsko tožbo zoper izolsko občino so se danes oglasili tudi v podjetju R Mercuri, ki od občine terja 1,9 milijona evrov odškodnine. V odprtem pismu so opozorili, da je dolg občine nastal zaradi več let trajajočega nezakonitega ravnanja s tem, ko je vztrajala pri uporabi začasnega prostorskega ukrepa, za katero ni imela podlage.

