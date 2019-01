V eksploziji v Jemnu umrlo pet pirotehnikov, med njimi trojica iz Balkana Dnevnik V Jemnu je v nedeljo umrlo pet profesionalnih pirotehnikov. Umrli so v eksploziji vozila, ki je peljalo mine na uničenje, je danes potrdila savdska kraljeva organizacija za humanitarno pomoč. Med umrlimi so trije državljani BiH, Hrvaške in Kosova...

