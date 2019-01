Novo ime za Makedonijo: "Razum pravi, da je to edina pot" #video SiOL.net "Makedonija je grška, politiki izdajalci." S tem sporočilom je pogovore o preimenovanju grške sosede Makedonije v Severno Makedonijo pospremilo okoli sto tisoč grških protestnikov. V spopadih s policijo je bilo poškodovanih več ljudi. Desničarski skrajneži so skušali vdreti tudi na območje parlamenta, kjer potekajo razprave o imenu. Da se politika odloča namesto ljudi, so vzklikali.

