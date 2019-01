Mariborska občina in knjižnica enotni, da ta ostane na Rotovškem trgu RTV Slovenija Mariborski župan Saša Arsenovič se je srečal s predstavniki sveta in vodstvom Mariborske knjižnice. Tako županstvo kot predstavniki knjižnice so se strinjali glede lokacije knjižnice, ki bo tako še naprej ostala na Rotovškem trgu.

