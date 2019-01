Francoski informacijski pooblaščenec CNIL je Googlu naložil 50 milijonov evrov kazni, ker podjetje v Franciji krši evropsko direktivo o varovanju osebnih podatkov GDPR. Google uporabnikom ni zagotovil preglednih in razumljivih informacij o svoji politiki obdelave osebnih podatkov. Uporabniki niso imeli enostavnega načina poiskati pomembnih informacij, kot so namen zbiranja in obdelave podatkov, t ...