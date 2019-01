Mraz v ZDA terjal vsaj šest življenj: na 12-letnico se je zrušil snežni grad 24ur.com Srednji zahod in severovzhod ZDA je po snežnem neurju zajel hud mraz, ki je zahteval najmanj šest življenj. Povzročil je tudi težave na cestah zaradi poledice, na 7500 poletih so zabeležili zamudo, največ v New Yorku in po Novi Angliji. Neurje je že v nedeljo botrovalo zamudam pri najmanj 14.000 letih.

