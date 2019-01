Zaradi zastrupitve z dimom tri osebe končale v bolnišnici 24ur.com V kraju Žiče, v občini Slovenske Konjice, je pritličje stanovanjske hiše zajel ogenj, ki je uničil 60 m2 prostorov in opremo. Gasilci so ogenj pogasili in prezračili prostore, reševalci pa so tri osebe odpeljali v celjsko bolnišnico.

