Hahaha, kakšna 'KOKLJA'! Hrvatica zadela na športni stavnici, objavila listek na spletu in ZGODILO S Ekipa Policija v Umagu je prejela ovadbo 27-letnice, ki je bila oškodovana za več sto kun (več deset evrov), potem ko je na spletu objavila fotografijo zmagovalnega listka na športni stavnici in je nekdo pred njo prevzel celoten dobitek. Policija je opozorila državljane, naj bodo previdni z objavami osebnih informacij in fotografij na družbenih omrežjih.



