Vrhunec gripe konec januarja, začetek februarja Gorenjski glas Ljubljana, Kranj – Obolevnost za gripo in drugimi virusnimi okužbami narašča, kar je pričakovano. Eva Leban, dr. med., specializantka javnega zdravja pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je pojasnila: »Glede na podatke prejšnjih let in...

