Zaradi tatvin na območju Ljubljane prijeli Slovenca in Latvijca #video SiOL.net Ljubljanski policisti so minuli teden aretirali 41-letnega Slovenca in 49-letnega Latvijca, ki sta osumljena več primerov kaznivih dejanj velike tatvine na območju Ljubljane. Svoje žrtve sta v ločenih dejanjih skupno oškodovala za okoli 150.000 evrov, so povedali na Policijski upravi Ljubljana.

