Blagajničarka je tako energično vreščala, da se je ropar ustrašil in pobegnil Reporter Policiste Policijske uprave Nova Gorica so v ponedeljek obvestili o poskusu ropa trgovine v Vipavi. Doslej še neznani storilec je najprej med nakupovalnimi policami izbral nekaj izdelkov in se nato napotil proti blagajni. Tam je od uslužbenke zahteval got

Sorodno







Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Luka Dončić

Boris Popovič

Ilka Štuhec