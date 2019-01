Eden od potnikov je danes nekaj minut po vzletu iz sibirskega mesta Surgut skušal prevzeti nadzor nad letalom, ki je bilo na poti v Moskvo, in ga preusmeriti proti Afganistanu. Pilotu je uspelo preprečiti ugrabitev letala in je zasilno pristal v kraju Hanti Mansijsk. Oblasti so moškega po pristanku aretirale, poročajo tuje tiskovne agencije.