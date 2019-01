Slovenija v Trstu kupuje prostore za konzulat Primorske novice Ministrstvo za zunanje zadeve bo kupilo poslovne prostore za delovanje generalnega konzulata v Trstu. Konzulat že leta deluje v najetih prostorih, ki so slabo vzdrževani, pa tudi dvigala in varovanih parkirnih mest nimajo. Na ministrstvu za zunanje zadeve so presodili, da bi bil nakup lastne nepremičnine najboljša rešitev. V oko jim je padla stavba v Ulici Teatro Romano. Za nakup in vse stroške selitve bodo odšteli 790.000 evrov.

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Boris Popovič

Rene Krhin

Boško Šrot