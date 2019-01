Oboroženi moški so danes oropali banko v bližini Elizejskih poljan v Parizu. V banko Milleis so vdrli ob odprtju, zvezali zaposlene, izpraznili več sefov in izginili. Koliko so roparji ukradli še ni jasno, a ima banka številne premožne stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.