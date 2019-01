MK Group v skladu s svojo strateško usmeritvijo nadaljuje z vlaganji v kmetijstvo, bančništvo in turizem v jugovzhodni Evropi. V naslednjih petih letih načrtujejo dodatnih 500 milijonov evrov investicij v omenjene sektorje so poudarili na proslavi ob 35. obletnici MK Group ter izpostavili izjemne rezultate, ki jih je skupina ustvarila v zadnjih treh in pol desetletjih delovanja. »Ob ustanovitvi MK ...