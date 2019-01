Getafe bitko za polfinale kraljevega pokala začel z zmago Sportal V boju za špansko pokalno lovoriko je ostalo le še osem klubov. Na prvi četrtfinalni tekmi je Getafe z zadetkom izkušenega Jorgeja Moline z 1:0 premagal Valencio. V sredo bo razburljivo v Andaluziji, kjer se bosta spoprijeli Sevilla in Barcelona, v četrtek pa se bosta pokalna dvoboja igrala v Barceloni in Madridu. Prednost domačega igrišča bosta skušala izkoristiti Espanyol in Real, ki se bo udari...

