Lucija Šikovec Ušaj komentira dogajanje v Jankovićevem mestnem svetu: “Ta država je ugrabljena!” Nova24TV Na ponedeljkovi prvi izredni seji ljubljanskega mestnega sveta so mestni svetniki pod pritiski mestnih svetnikov iz vrst skrajne Levice preprečili imenovanje Lucije Šikovec Ušaj v odbor za zdravje in socialno varstvo, kot je to predlagal svetniški klub SDS. Za komentar dogajanja smo povprašali tudi Šikovec Ušajevo, ki je izpostavila, da so v ozadju predvsem osebne […]

Sorodno















Oglasi