NEK posluje varno in finančno uspešno, rešitve za jedrske odpadke pa še ni Energetika.NET Medtem ko Nuklearna elektrarna Krško (NEK) posluje varno in finančno zelo dobro, pa Slovenija in Hrvaška še vedno nista našli rešitve za odlaganje jedrskih odpadkov iz elektrarne. Koordinacijska skupina, ustanovljena za iskanje rešitev za skupno upravljanje nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov, naj bi predlog rešitev pripravila do junija letos, je po včerajšnjem 12. zasedanje meddržavne komisije za NEK povedala slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

