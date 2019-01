Minister Leben: HE na Muri ne bo Energetika.NET Minister za okolje in prostor Jure Leben je med torkovo podelitvijo Unescovega certifikata županjam in županom občin novo ustanovljenega Biosfernega območja Mura poudaril, da bo kot okoljski minister deloval v dobrobit reke Mure in tega zaščitenega območja. Povedal je, da prav zato hidroelektrarn na reki Muri ne bo.

