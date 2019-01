170 let od rojstva Augusta Strindberga RTV Slovenija Pred 170 leti se je rodil švedski dramatik in pisatelj August Strindberg, glavni predstavnik švedskega naturalizma, v dramskih delih pa tudi predhodnik ekspresionizma in nadrealizma.

