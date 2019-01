Presenečeni cestarji – spet? Dnevnik Vremenoslovci nam napovedujejo, da se danes po vsej državi začenja sneženje. Na te napovedi so se takoj odzvali v državni avtocestni družbi in zagotovili, da so na prihajajočo snežno pošiljko pripravljeni in da imajo na zalogi povsem dovolj – in še...

