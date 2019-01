Krivolovca na Koroškem pobila ogroženo veliko uharico 24ur.com Lovca sta dan pred božičem ubila zavarovano sovo veliko uharico, zaradi česar je stekla tudi policijska preiskava. Gre namreč za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let. Sovo sta ustrelila z zračno puško in jo nato pokončala s palico.

