Mineva 30 let od smrti španskega slikarja in kiparja Salvadorja Dalíja Dnevnik Mineva 30 let od smrti španskega slikarja in kiparja Salvadorja Dalíja. Dalí za enega najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Poleg tega je bil medijsko in trgovsko zelo spreten umetnik, ki je znal ustvariti in gojiti kult o svojem geniju. Med...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Matjaž Kek

Dejan Prešiček