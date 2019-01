»Mi lahko kdo pove, zakaj je bralna značka v OŠ obvezna? Ker to zamorjenost z bralno značko, ki zasleduje osnovni cilj vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, opazujem pri otrocih že uhuhu let... #samovprašam« Tako se je na twitterju pred kratkim spraševala poslanka SDS Jelka Godec – in sprožila pravi stampedo, ki je bil kajpak tudi politično motiviran. Na njen zapis se je odzvalo celo mini ...