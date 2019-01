Salvini pozval Francoze, naj na naslednjih evropskih volitvah ne volijo Macrona in njegove stranke topnews.si Italijanski podpredsednik vlade Matteo Salvini je danes izjavil, da upa, da Francozi ne bodo izvolili stranke predsednika Emmanuela Macrona na prihajajočih volitvah maja v Evropski parlament, s čimer je poglobil napetosti med Parizom in Rimom. Odnosi med Francijo in Italijo, sicer tesnih zaveznic, so se poslabšali, odkar sta desničarska stranka Liga in Gibanje petih zvezdic […]

Oglasi