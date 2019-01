Na srbsko-hrvaški meji policisti prijeli Slovenko s 24 kilogrami marihuane Primorske novice Srbski obmejni organi so na mejnem prehodu Batrovci - Bajakovo med Srbijo in Hrvaško prijeli 48-letno slovensko državljanko, ki je imela v osebnem avtomobilu več kot 24 kilogramov marihuane, je danes sporočila srbska carinska uprava. Mamila so bila skrita v avtomobilu znamke fiat s slovenskimi registrskimi tablicami.

