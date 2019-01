ZPS opozarja na zavajajoče navedbe glede prehranskih dopolnil za razstrupljanje telesa Primorske novice Oglasi za prehranska dopolnila, ki obljubljajo razstrupitev v enem mesecu ali celo v desetih dneh, so mikavni, a naše telo ne deluje tako, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zdravo telo se strupov in drugih odpadnih snovi očisti samo, a za to potrebuje čas ter zdravo in uravnoteženo prehrano, poudarjajo v zvezi potrošnikov.

Sorodno





Oglasi