Svetovni mediji o Davosu: Kdo ima koristi od Svetovnega gospodarskega foruma, elita ali svet? topnews.si Tradicionalno letno srečanje svetovne politične in gospodarske elite v švicarskem smučarskem centru Davos poteka brez ključnih globalnih voditeljev, pa tudi ob soočenju z mračno perspektivo svetovnega gospodarstva in obtožbami o napakah voditeljev, ki so privedle do naraščanja populizma, politične in gospodarske nestabilnosti ter vse slabših podnebnih sprememb, pišejo svetovni mediji. Udeleženci S...

