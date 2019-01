Svetini se obeta dovolj glasov, podporo napovedali še Levica in SNS SiOL.net Kandidatu za varuha človekovih pravic Petru Svetini se obeta dovolj glasov za imenovanje v DZ. Podporo so mu že obljubile koalicijske stranke, NSi in manjšinska poslanca, v zadnjih dneh pa še poslanski skupini Levice, ki se je s Svetino ponovno sestala, in SNS. Te poslanske skupine imajo skupaj 65 glasov. Le SDS glede podpore Svetini še molči.

