Novi poštarji pridejo, a veliko jih obupa in gre Primorske novice Poštna sindikata se z vodstvom Pošte Slovenije pogajata o izboljšanju delovnih razmer. Zahtevajo reorganizacijo dela poštarjev, ki so zaradi pomanjkanja sodelavcev preobremenjeni. Aktivnosti za pripravo opozorilne stavke so že sprožili, ali jo bodo tudi napovedali, pa se bodo poštarji odločili po ...

