Sinoči ob 19.06 uri je v Gornjem Lenartu, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se obrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. preberite več »