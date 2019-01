Tovarno robotov v Kočevju bodo odprli aprila SiOL.net V tovarni robotov japonske družbe Yaskawa, ki so jo novembra predlani začeli graditi v Kočevju, so v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja. Matična Yaskawa sicer v tovarni s približno 40 zaposlenimi, ki jo nameravajo odpreti 8. aprila, preizkuša proizvodnjo in preverja vse procese, so sporočili iz ribniške družbe Yaskawa Ristro.

